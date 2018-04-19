المرّ يتكلّم: توقفوا عن انتقاد تدخل الرئيس عون والوزير باسيل بالإنتخابات!

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غرّد النائب السابق كبريال المر، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: توقفوا عن انتقاد تدخل رئيس الجمهورية وفريقه والوزير جبران وفريقه
بالانتخابات. بالأمس زار الرئيس جبيل ورفعت اعلام التيار، فكثرت الانتقادات.
الرئيس لكل اللبنانيين: ليس له الحق بالتدخل.
رئيس الوزارة ليس لكل اللبنانيين؟.. له الحق بالخطابات والتدخل والجولات.. وكذلك رئيس المجلس له الحق.
حقّ التدخل ممنوع فقط على رئيس الجمهورية.
للتذكير: ألم يكن الرئيس شمعون والرئيس شهاب يتدخلان بالانتخابات؟ ألم يتدخل ميتران وشيراك واوباما وميركل وماي.. ديمقراطياً في انتخابات بلادهم؟