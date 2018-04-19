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حلقة سامي الجميل مع ديما صادق سُحبت.. ماذا حصل؟!

19
APRIL
2018
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ردّت الاعلامية ديما صادق عبر "تويتر" على ما صدر في صحيفة "الأخبار" عن عدم عرض حلقة رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل من برنامج "لوين واصلين" الذي كان من المتوقع بثّها اليوم الخميس عبر قناة LBCI.


وقالت صادق: "عن سبب عدم بث حلقة سامي الجميل الليلة. الحلقة استبدلت بحلقة النائب الان عون، على أن تبث حلقة النائب الجميل على قناتي الخاصة على اليوتيوب هذا الأسبوع".


وكانت "الأخبار" قد كتبت تحت عنوان "لماذا سُحبت حلقة سامي الجميل مع ديما؟": بدأت قناة lbci الاسبوع الماضي الترويج لحلقة جديدة من برنامج "لوين واصلين" الذي تقدمه ديما صادق كل خميس (بعد نشرة الاخبار المسائية)، وأعلنت المحطة أن ضيف حلقة الليلة سيكون النائب سامي الجميل. كل شيء كان على يرام وعرض البرومو الترويجي للحلقة كما تجري عليه العادة. لكن أمس فوجئ متابعو العمل التلفزيوني الذي يستضيف مرشّحاً للانتخابات النيابية في كل حلقة بوقف بثّ برومو الجميل. هذه الخطوة كانت غريبة، خاصة أنها جاءت قبل ساعات قليلة من الكشف عن الحلقة (أيّ الليلة). استدركت lbci الموقف سريعاً، واستبدلت حوار "لوين واصلين" مع النائب آلان عون. هكذا، قرّر الجميل فجأة عدم بثّ حلقته معه لانه يجد أن الحوار كان يصلح لبثّه على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لا على الشاشة الصغيرة. بناء على خطوته، التزمت ديما صادق بموقفه على اعتبار أنها صاحبة البرنامج، وبالتالي سحبت حلقة الجميل من المحطة التي يديرها بيار الضاهر. لم يُعرف ما إذا كانت ديما ستقنع الجميل بعودة المقابلة مجدداً إلى الشاشة، لأن العمل الذي انطلق قبل أسابيع قليلة، شارف على النهاية بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل. بالتالي، فتأجيل الحلقة أمر مُستبعد كلياً، وربما قد تكتفي ديما ببثّ الحلقة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أيّ كما كان متفقاً سابقاً مع الضيف".

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