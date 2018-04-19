بعد شتمها والبلبلة الكبيرة.. ما جديد قضيّة نوال بري والمرشّح؟!

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تقدّمت اليوم الإعلامية نوال بري بواسطة وكيلها القانوني المحامي لؤي غندور بشكوى جزائية أمام المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بحقّ المرشّح للانتخابات النيابية رجا الزهيري.





وطلبت برّي في شكواها إنزال أشدّ العقوبات بحق الزهيري وإلزامه بتعويض لا يقل عن ٥٠٠ ألف دولار أميركي.





وجاءت شكوى برّي على خلفية الرّد القاسي الذي تلقته من قبل الزهيري بعدما عرضت تقرير على محطة MTV ذكرت فيه معلومات عن سجل عدلي مليء بالمخالفات للزهيري واتهمته بفبركة خبر عن خطفه قبل سنتين.



من جهته، اتّهم الزهيري برّي بـ"القبض للافتراء والكذب والنفاق" وشتمها بعبارة "نابية".