اعتباراً من مساء اليوم.. طقس عاصف ومغبرّ بانتظارنا

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

تمدّد المرتفع الآزوري نحو جنوب ايطاليا وشرق اليونان وشمال ليبيا ورفع الضغط الى 1018hpa، يقابله منخفض البحر الأحمر الذي سيشمل بقيمه المنخفضة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين الأمر الذي سيسبب تدفق الرياح الغربية من ضغط 1018 الى ضغط 1007 وستكون ناشطة وعاصفة مصحوبة بغبار من شمال مصر، فماذا في الخبر؟

ينخفض الضغط الجوّي فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من مساء الخميس وتبدأ الرياح الغربية تتدفق لتصبح ناشطة صباح الجمعة ويتحوّل الطقس الى عاصف خلال النهار بخاصة في الشمال اللبناني والساحل السوري لتلامس 80 كلم في الساعة،

تحمل الرياح الغربية التي ستعبر فوق مصر بسرعة 60 كلم في الساعة، غباراً في الأجواء تطال السواحل الفلسطينية واللبنانية وتبقى حتى ظهر السبت الأمر الذي سيعيق الأمطار في المناطق الجنوبية وتكون شبه شاملة في الشمال، والبقاع بين السبت بعد الظهر والأحد ظهراً.

طقس يوم الجمعة، غائم ودافئ، مع رياح ناشطة وعاصفة.

الحرارة على الساحل:24/18

على الجبال 1200 متر: 16/10

في البقاع: 21/11

الرطوبة: 45%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و 85 كلم في الساعة.

البحر مرتفع الموج 3 الى 5 امتار

الضغط الجوّي: 1007hpa

تشتد سرعة الرياح في الأردن وسيناء يوم السبت صباحاً وتصل الى 90 كلم في الساعة الأمر الذي سيدفع بالرمال الصحراوية نحو شمال الأردن وجنوب سوريا، وتتشكل عاصفة رملية متوسطة الفعالية تنحرف مع تقدم الساعات نحو العراق.