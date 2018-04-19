صدور الحكم بقضيّة قتل المقدم المغوار ربيع كحيل

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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد بيار صعب حكما بالسجن ستة أشهر على هـ.ض المتهم بقتل المقدم المغوار في الجيش ربيع كحيل وعلى نسيبه أ.ض بالسجن لمدة شهر ومصادرة المضبوطات.





وكان المتهم هـ.ض أقدم بتاريخ 26 تموز 2015 على اطلاق النار أرضا إثر اشكال مع الشهيد كحيل في منطقة بدادون ما أدى الى اصابته بالشريان الأبهر ووفاته بعد أربعة أيام من الحادثة.





وفي مرافعته، اعتبر المحامي بول حويك أن موكله تسبب بموت الشهيد عن اهمال وقلة احتراز وليس عن قصد مستندا بذلك الى المادة 564 من قانون العقوبات لجهة التسبب بالوفاة عن غير قصد.