فنانة لبنانية حققت حلمها وغنت على "مسرح قصر الكرملين" الروسي.. من هي؟

A + A -

استمتع الجمهور الروسي على مدى أيام بالأداء الاستثنائي للفنانة هبة طوجي خلال مشاركتها في المسرحية الغنائية "أحدب نوتردام"، حيث شاركت فيها على مسرح "قصر الكرملين" الحكومي.

وقدمت طوجي وزملاؤها الرؤية الغنائية والاستعراضية لرواية الأديب الفرنسي الشهير، فيكتور هوغو، "أحدب نوتردام"، حيث لعبت دور الفتاة الغجرية أزميرالدا، التي يقع في حبها الأحدب كازيمودو.

وأعربت طوجي، من خلال صفحتها على "فيسبوك"، عن شكرها لموسكو لمنحها هذه الفرصة، معتبرة أن صعودها على خشبة الكرملين حلم قد تحقق.

واستضاف "قصر الكرملين" الحكومي المسرحية الغنائية، التي قدمت باللغة الفرنسية، في الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري، فيما سيقدم العرض في مدينة بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجاري.

وبعد مسرح "قصر الكرملين" الحكومي من أهم مسارح روسيا، وصعد على خشبته العديد من الفنانين العالميين.