عناوين الصحف ليوم الخميس 19 نيسان 2018

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الأخبار

انتخابات 2018: مجلس الأثرياء ينتصر

البناء

سجال الكيميائي مستمر دولياً... وترامب يكشف عن زيارة بومبيو لكوريا الشمالية

رسالة لمؤتمر بروكسل: عودة 472 نازحاً تفضح مشاريع التوظيف السياسي

عون يتحفّظ على المادة 49 من الموازنة... وانتخابات المغتربين تحت المجهر

اللواء

حكومة مثقلة «بالمطالب والمكاسب» تسابق الماراتون الإنتخابي

الحريري عالج قروض الإسكان مع خليل وبوعاصي

ماذا بعد الضربات العسكرية المتواضعة؟

المستقبل

"العودة" بشروط لبنانية ـــ أممية: "طوعاً" وبلا صغوط

الخطيب: أهالي شبعا مع حرية خيار النازحن وساعدوا «على الأرض» في تأمن عودته

L'Orient-Le Jour

Pour Israël, les frappes occidentales n’ont pas changé la donne

The Daily Star

U.N. personnel fired upon in Douma