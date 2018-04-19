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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 نيسان 2018

19
APRIL
2018
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الجمهورية
اسرار الجمهورية
لاحظت أوساط سياسية أن الإنتخابات الماضية التي أسقطت مرشح قطب بارز في الجنوب سيعود نجله بقوة هذه المرة بفضل القانون النسبي الجديد.
تتوقع أوساط سياسية متابعة صدور مرسوم ترقية عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية قبل الإنتخابات النيابية ودخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال.
يحاول أحد المرشحين في كسروان «فتّ الأموال» للفوز في لائحته لكن الذين يعرفون المزاج الكسرواني يقولون إنه سيخسر مهما دفع.

 

البناء
خفايا
رأت أوساط سياسية أن عودة حوالى 500 نازح سوري أمس، طوعاً إلى ديارهم في بلدة بيت جن ومزرعتها، مؤشر على إمكان عودة قسم آخر من النازحين إلى مناطق آمنة في سورية بعدما تأكد وجود مثل هذه الأماكن بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية أو تلك التي باتت بعيدة عن خطوط النار.
كواليس
ربطت مصادر دبلوماسية بين التطورات الإيجابية في ملفي التفاوض حول حرب اليمن والعلاقات الكورية الشمالية بأميركا، وتساءلت عن إمكانية بلوغ هذه الإيجابيات نهاياتها من دون تطورات إيجابية في العلاقات الروسية الأميركية، خصوصاً أن التقدم اليمني يحتاج تقارباً سعودياً إيرانياً يستحيل دون تقارب واشنطن وموسكو، والتقدّم مع كوريا يحتاج علاقات أميركية جيدة بالصين وروسيا. وقالت المصادر يستحيل أن يكون هذا التقدم إلا وخلفه إيجابيات تفسّر عدم تحوّل الخلاف حول سورية تصادماً.

 

اللواء
لغز
يُشهد في مجالس خاصة لوزيرة مرشحة بمواهب في الوزارة التي ترأسها، أدّت إلى اتخاذ قرارات مرغوب بها!
غمز
يخشى خبير اقتصادي أن تكون الدفعة الأولى من مساعدات وقروض «سيدر» ذات توظيف في مجريات صرف إداري ووظيفي؟
همس
لم يحسم رئيس حزب وسطي قراره بالتوجه شمالاً، ويخضع الموقف لحسابات الربح والخسارة بدقة.

 

المستقبل
يقال
إنّ أجواء حلفاء إيران في بيروت تعكس حالة من السخط العارم في طهران على أداء موسكو إزاء التطوّرات السورية الأخيرة، لا سيما تجاه «الضربة الغربية» والاستهداف الإسرائيلي لمواقع «الحرس الثوري».

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