سليم عون اكد ضرورة وجود كتلة كبيرة داعمة لرئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة بناء الدولة

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وطنية - أكد مرشح التيار الوطني الحر في قضاء زحلة المهندس سليم عون، ضرورة "وجود كتلة كبيرة داعمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لاستكمال مسيرة بناء الدولة، وإنجاز مشاريع إنمائية كبرى في قضاء زحلة".



ولفت عون في لقاء شعبي في بلدة جديتا، إلى أهمية "وجود رئيس قوي وما أدى إليه ذلك من تأثيرات إيجابية كبرى، في مجالات عدة ومنها التعيينات في قيادة الجيش والتعيينات الأمنية والقضائية، وإنجاز قانون انتخاب جديد لا يقصي أحدا وموازنة بعد سنوات من "التمييع"، وكل ذلك أتى بفضل الشراكة التي تحققت في الحكم من خلال تمثيل الأقوياء".



وحذر من "استشراء ثقافة المال التي تستهدف شراء الضمائر مقابل حفنة من الدولارات"، مذكرا بقول المسيح "لا تعبدوا ربين الله والمال"، ومعتبرا "أن ذلك لن يؤدي إلى خدمة المواطن في نهاية المطاف ولو استفاد آنيا".



وقال: "إن هذه الإنتخابات محطة لامتحان القيم الأخلاقية والحفاظ عليها وهذا هو الأهم، في مواجهة الخيانة والرشوة وبيع الضمير"، مضيفا: "هذا ما سوف تظهره نتائج الإنتخابات لأنكم أنتم من ستحطمون هذه الثقافة الخطرة".



كما شدد من جهة ثانية على أهمية "الحفاظ على التفاهمات الوطنية التي أنجزها التيار الوطني الحر مع مختلف القوى السياسية"