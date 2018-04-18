living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سليم عون اكد ضرورة وجود كتلة كبيرة داعمة لرئيس الجمهورية لاستكمال مسيرة بناء الدولة

18
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وطنية - أكد مرشح التيار الوطني الحر في قضاء زحلة المهندس سليم عون، ضرورة "وجود كتلة كبيرة داعمة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لاستكمال مسيرة بناء الدولة، وإنجاز مشاريع إنمائية كبرى في قضاء زحلة".

ولفت عون في لقاء شعبي في بلدة جديتا، إلى أهمية "وجود رئيس قوي وما أدى إليه ذلك من تأثيرات إيجابية كبرى، في مجالات عدة ومنها التعيينات في قيادة الجيش والتعيينات الأمنية والقضائية، وإنجاز قانون انتخاب جديد لا يقصي أحدا وموازنة بعد سنوات من "التمييع"، وكل ذلك أتى بفضل الشراكة التي تحققت في الحكم من خلال تمثيل الأقوياء".

وحذر من "استشراء ثقافة المال التي تستهدف شراء الضمائر مقابل حفنة من الدولارات"، مذكرا بقول المسيح "لا تعبدوا ربين الله والمال"، ومعتبرا "أن ذلك لن يؤدي إلى خدمة المواطن في نهاية المطاف ولو استفاد آنيا".

وقال: "إن هذه الإنتخابات محطة لامتحان القيم الأخلاقية والحفاظ عليها وهذا هو الأهم، في مواجهة الخيانة والرشوة وبيع الضمير"، مضيفا: "هذا ما سوف تظهره نتائج الإنتخابات لأنكم أنتم من ستحطمون هذه الثقافة الخطرة".

كما شدد من جهة ثانية على أهمية "الحفاظ على التفاهمات الوطنية التي أنجزها التيار الوطني الحر مع مختلف القوى السياسية"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout