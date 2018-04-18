حقيقة فيديو مايا دياب.. من سهّل عبورها ومن فتّشها!؟

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في متابعة للفيديو الذي نشرته الزميلة راشيل كرم عبر صفحتيها على موقعي "تويتر" و"فايسبوك"، عن كاميرات المراقبة في مطار بيروت، والذي يظهر الفنانة مايا دياب تتجاوز صفا كبيرا من المنتظرين وعبورها دون المرور عبر حاجز التفتيش، كشف مصدر في قوى الامن الداخلي لموقع "رادار سكوب" من داخل مطار رفيق الحريري الدولي أن الفيديو الذي يتم تداوله يتضمن مشاهد مجتزأة لغايات حتى الساعة هي مجهولة.

ولفت الى أن الفنانة مايا دياب، كان يرافقها عنصر تابع لجهاز أمني آخر سهّل عبورها الحاجز الاول للتفتيش (walk through detector) ولكن عناصر قوى الامن عمدوا الى تفتيشها جسدياً عند النقطة الثانية، وفقاً للطرق المتبعة في مثل تلك الحالات وثمة كاميرا في موقع التفتيش الجسدي تثبت ذلك.

في سياق متّصل كشف مصدر مسؤول في مطار بيروت عن حصول حالات في بعض الأوقات مشابهة، حيث يتم تسهيل عبور بعض الشخصيات، إلا أنه أكد ان الجميع مهما علا شأنهم يخضعون للتفتيش وفقاً للأصول وكافة نقاط التفتيش مجهزة بكاميرات مراقبة تثبت عن عدم حصول تجاوزات في هذا الشأن.

المصدر: رادار سكوب