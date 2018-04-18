المرشح فريد هيكل الخازن يطلب من رئيس الجمهورية تأجيل زيارته الى كسروان

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فريد هيكل الخازن يطلب من رئيس الجمهورية تأجيل زيارته الى كسروان ! فكيف يمكن لمن رذله الكسروانيون انتخابيا ابن الاقطكاع السياسي كما يصف نفسه ، ان يسمح لنفسه بتحديد جدول زيارات رئيس البلاد ويحاول منع من تشرف بتمثيل ابناء كسروان 13 عاامً من زيارتهم؟



ان يقوم رئيس الحكومة اللبنانية بجولات من الشمال الى الجنوب ويدعو للتصويت لتيار المستقبل ...لا بأس!



ان يتمترس رئيس مجلس النواب ، او غودفاثر الخازن كما يرى البعض، في المصيلح ويجري يوميا لقاءات انتخابية ، امر عادي ...



اما ان تنتشر اخبار، تبقى شائعات، عن نية رئيس الجمهورية بالقيام بزيارة انمائية الى كسروان فامر يتسدعي استنفار الخصوم، يستنفرون رغم انهم يعتبرون بالاساس التسونامي كذبة... فيا للعجب !



لدورتين متتاليتين حدد ابناء العاصية باصواتهم من هو الكذبة ...وفي انتظار استحقاق السادس من ايار حقائق عدة لا تحتمل الكذب او التكذيب .



فحين يلمح فريد هيكل الخازن في بيانه الى اهمال قضاء كسروان يفوته انه تبنى على لائحته اثنين من نوابها فهل هو بذلك يتبنى الفاشلين والمهملين؟



وحين يبني فريد هيكل الخازن برنامجه الانتخابي على عقدة الغريب تسأل عن صداقته بالغرباء السوريين من رستم غزالي وجر...



وحين يتحدث فريد هيكل الخازن عن قلب كسروان ينسى ربما انه هو من قلب جبال كسروان الخضراء الى مرامل وكسارات ولوث مياهها



" فعلا اللي استحوا ماتوا" يقول منافسو الخازن. فمن فتح ابواب منزله لاستقبال الهاربين والمطلوبين من العدالة ومن مارس البلطجة على رؤساء بلديات ومن اعتمد على الزفت الانتخابي والمال الانتخابي والتوظيفات السياسية لا يحق له اصلا التنظير على من امن لكسروان اعتمادات ومسشاريع حرمت منها اعواماً وعلى من زاد كسروان فخرا منطلقا من كرسيه فيها الى كرسي الرئاسة.



هكذا اذا مجرد شائعة عن زيارة اربكت فريد هيكل الخازن.