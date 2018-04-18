خريطة توزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج

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يهم المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين ان يوضح انه تم التداول بنسخة خاطئة مأخوذة من الانترنت عن خريطة العالم خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق والذي تخلله عرض عن توزيع المراكز الإنتخابية في الخارج، فيما النسخة الصحيحة عن توزيع الناخبين على البعثات الديبلوماسية والبلدان في الخارج عمّمتها الوزارة على وسائل الاعلام كافة.

ونظراً لانه أُثير حول هذه النسخة الخاطئة ضجّة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا مبرّر لها، لهذا اقتضى التصويب والتصحيح منعاً لأي التباس.

(للاطلاع على الخريطة بنسختها الصحيحة اضغط على الرابط أدناه)