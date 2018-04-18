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رئيس الجمهورية وقّع قانون موازنة ٢٠١٨

وسيطلب من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة ٤٩ منه

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي :

وقّع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الْيَوْم قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النواب في 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم ٧٩ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٨ ، وأحاله على النشر وفقا للدستور.

وفخامة الرئيس في صدد توجيه رسالة الى مجلس النواب عملاً بالفقرة ١٠ من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ ١٨/١٠/١٩٩٤ يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي، من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة ٤٩ من قانون الموازنة للعام ٢٠١٨ المذكور أعلاه للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة.

رئيس الجمهورية وقّع قانون موازنة ٢٠١٨

وسيطلب من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة ٤٩ منه

-------------------------------

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي :

وقّع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء الْيَوْم قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة الذي أقره مجلس النوابفي 29 آذار 2018، وحمل القانون الرقم ٧٩ تاريخ ١٨ نيسان ٢٠١٨ ، وأحاله على النشر وفقا للدستور.

وفخامة الرئيس في صدد توجيه رسالة الى مجلس النواب عملاً بالفقرة ١٠ من المادة 53 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر بتاريخ ١٨/١٠/١٩٩٤ يطلب بموجبها بواسطة رئيس المجلس النيابي، من مجلس النواب اعادة النظر بالمادة ٤٩ من قانون الموازنة للعام ٢٠١٨ المذكور أعلاه للأسباب التي سيتم تفصيلها في الرسالة.