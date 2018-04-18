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كم من مجزرة تُرتَكَب يومياً في حَقِكَ يا لبنان، خصوصاً في زمن الانتخابات



مجزرةٌ في حق الواقع، حيث يَدْأبُ أفرقاء محددون على انكار ما حقَقَه العهدُ الرئاسي من انجازات، بدءاً بتكريس الميثاق، ثم تحريرِ الجرود، فالانتظامْ المالي المُستعاد، مروراً بصَوْنِ كرامةِ الوطن، وبلوغاً إلى رفعِ الصوتِ عالياً في ملف اللجوء والنزوح والتوطين، إضافة الى مشاريعَ انمائية تخطت الحبر الى الورق : كالسدود والجسور، وسائر الخدمات العامة، التي لا تميز بين لبناني وآخر تحت أيِ اعتبارٍ سياسي أو انتخابي.



مجزرةٌ في حق ذكاء اللبنانيين، حيث يواظب مرشحون معروفون على انكار تاريخِهم الاسود، بالعمالة والعمولة والدم، مُطلقين شعارات مسروقة، ومدعين مبادئَ منهوبة، غريبة ،عن ممارسات سياسية اعتادوها، أباً عن جَد.



مجزرةٌ في حق الحقيقة، حيث يصرُّ البعض على التهشيم بقانون الانتخاب الجديد، التاريخي بكل ما للكلمة من معنى. القانونْ، الذي ساوى بين جميع اللبنانيين بالصوت التفضيلي الواحد، وقضى على منطق الالغاء بفعل النسبية، وشَقَ الطريقَ أمام اقتراع المنتشرين، بِجُهدِ أبِ المشروع الوزير جبران باسيل وفريقِه، كما قال الوزير نهاد المشنوق اليوم...



في مثل هذا اليوم قبل اثنين وعشرين عاماً، ارتَكَبَ العدوُ الاسرائيلي مجزرةَ قانا الأولى.



المجتمعُ الدولي الذي ارتُكبت الجريمة في عقر داره على أرض لبنان، التزم الصمت.



وبعد عشر سنوات، عاد العدو ليكرر الجريمةَ في البلدة عينهِا خلال حربِ تموز.



ولولا الوقفة الُمشرِفة لأبناء الجنوب، الذين أَخرجوا المحتل بالمقاومة، لكانت المجازر مستمرة في حق لبنان واللبنانيين الى اليوم.



وكما في مقاومة المحتل، كذلك في المقاومة لبناء الدولة: كل المطلوب، وقفة. وقفةُ رجلٍ لبناني واحد مطلوبةٌ من جميع اللبنانيين في السادس من أيار. ونحن على ثقة أنهم لن يتخلفوا هذه المرة، كما في سائر المرات.