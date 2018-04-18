قام الامن العام بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين الى بلداتهم في سوريا

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قامت المديرية العامة للامن العام اعتباراً من صباح اليوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من قرى وبلدات شبعا، كفرشوبا والهبارية الى بلداتهم في سوريا.

بلغ عدد النازحين العائدين 472 نازحاً انطلقوا من نقطة التجمع في نادي بلدية شبعا بواسطة 14 حافلة بمواكبة دوريات من المديرية العامة للامن العام حتى معبر المصنع على الحدود اللبنانية السورية.

وقد تمت عودة النازحين بحضور ومتابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR التي تواصلت مباشرةً مع الراغبين بالعودة وتأكدت ان عودتهم طوعية بملء ارادتهم.