وديع كنعان: سياحة الأراضي المقدسة أصبحت متاحة للجميع

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ضمن ورشة عمل سنة السياحة الدينية إلتقى رئيس لجنة السياحة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي وديع كنعان ستة من شركات السياحة والسفر بحضور جورج فريحة مدير عام Visit Lebanon، بالتعاون مع نقابة شركات السياحة والسفر، وتم الاجتماع في وزرارة السياحة، لتطوير أول منتج سياحي ديني وتسويقه ضمن ملتقى الثاني ل Visit Lebanon الذي سيضم 150 شركة سياحة اجنبية وعربية يومي 10 و 11 من شهر ايار المقبل وذلك بهدف جذب جزء من 80 مليون سائح هدف وجهتهم السياحة الدينية يجولون حول العلم سنوياً.

وشدد كنعان على اهمية العمل على تنوع العروض التي تستقطب السائح الأجنبي على مدار السنة، وادخال المواقع والمقامات والمزرات الدينية ضمن البرامج السياحية، من الأرز الذي بني منه هيكل سليمان، إلى صيدا التي زارها النبي ايليا وصنع فيها المسيح عجائب، إلى قانا، وجبل حرمون الجبل المقدس، وصولاً إلى صور التي زارها بولس الرسول، وغيرها مثل بعلبك والشمال وجبل لبنان على مساحة الوطن، ليأتي السائح إلى هذه الأراضي المقدسة المتاحة للجميع ويكتشف تاريخنا، وطلب كنعان من شركات السياحة والسفر تضمين برامجهم السياحية برامج عن السياحة الدينية تسوق عبر مواقعهم الالكترونية والمعارض التي يشاركون فيها، بالاضافة الى visit lebanon.

وأكد كنعان أن السياحة الدينية هي جزء أساسي من رؤية السياحة المتكاملة لكي يكون لبنان منافساً خصوصاً للبلدان المجاورة.