17 مهرجان انتخابي للتيار الوطني الحر في عدد من المناطق اللبنانية

يقيم التيار الوطني الحر 17 مهرجان إنتخابي في مختلف المناطق اللبنانية ويتوزع البرنامج على الشكل التالي:
-بيروت الثانية الخميس 10 نيسان الساعة السابعة والنصف مساءً.
-عكار السبت 21 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر.
-عاليه الجمعة 27 نيسان الساعة السادسة والنصف مساءً.
-الزهراني السبت 28 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر.
-جزين السبت 28 نيسان الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر.
-الشوف السبت 28 نيسان الساعة التاسعة مساءً.
-زغرتا الأحد 29 نيسان الساعة الحادية عشر قبل الظهر.
-بعبدا الأحد 29 نيسان الساعة الرابعة بعد الظهر.
-بيروت الأولى الأحد 29 نيسان الساعة التاسعة مساءً.
-بعلبك الثلاثاء واحد أيار الساعة الحادية عشر قبل الظهر .
-البقاع الغربي الثلاثاء واحد أيار الساعة الرابعة بعد الظهر .
-زحلة الثلاثاء واحد أيار الساعة السادسة مساءً.
-جبيل الإربعاء 2 أيار الساعة السادسة مساءً.
-المتن الإربعاء 2 أيار الساعة الثامنة والنصف مساءً.
-كسروان الخميس 3 أيار الساعة السادسة مساءً .
-البترون الخميس 3 أيار الساعة الثامنة والنصف مساءً.