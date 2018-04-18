جبران باسيل وزير ميثاقيّ للبنان جديد

A + A -

جورج عبيد -

لماذا الرماح والسهام ترمى على جبران باسيل؟ ألأنه حريص على تجذير الفلسفة الميثاقية كحالة وجوديّة راسخة تعني كلّ اللبنانيين، أو لأنه عامل عند ربّ عمل واحد هو لبنان بصفة وزير خارجية ورئيس للتيار الوطنيّ الحرّ، كما قال السفير الراحل فؤاد الترك؟ أو لأنه يحاول في أدبياته المشبعة بالرؤى الجليّة العميقة أن يعيد المسيحيين إلى القرار السياسيّ والحياة الإداريّة والاقتصاديّة كحالة تكوينيّة للبنان بالشراكة مع المسلمين، وقد بدأوا بالتحرّر من مبدأ استيلادهم في كنف الآخرين كما كان يقول إيلي الفرزليّ نائب رئيس المجلس النيابيّ السابق، أو لأنه الوزير الرقم واحد أو الوزير القويّ والصعب في عهد الرئيس القويّ؟

لا يحتاج جبران إلى من يدافع عنه، أعماله وحدها تظهره نقيًّا أو أثيمًا، وهي تكشفه بكامل الحضور للملء. لكن ومع الاحترام للجميع، ومع مراقبتي الدقيقة ككاتب ومواكبتي كمواطن، رأيت جبران باسيل يتسلّق قمم الجبال ويعلو فوق حراك الرمال ويلفظ من جوفه وقاموسه كلّ شواذ، ويدمن العمل وضنك الجهاد حتى يكون للبنان وجه ساطع وعهد راق ووعد بجدة الحياة، فهل رأيتم وزيرًا للخارجية في عهود سالفة فكّر بربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر ضمن مؤتمرات بدأت تستقطب المقيمين والمنتشرين وتجمعهم إلى محبة لبنان والعمل على رفعته، وتشجّع على الاستثمار فيه وتحفّز من هم من أصل لبنانيّ على استعادة جنسيتهم والتواصل مع الداخل تواصلاً جذوريًّا؟ من تجرّأ في عهود سابقة على تجسيد رؤية كهذه سبق لفؤاد الترك رحمه الله أن أطلقها بعدما يئس من جرح الجامعة اللبنانية الثقافية العالميّة وانقساماتها البليغة، حتى جاء جبران باسيل ووضع إصبعه على الجرح وضمّده وأبطل الانقسامات وأدخل لبنان في ورشة تكامليّة تحاكي الجذور والأصول والفروع، ودعاها للتقولب الطوعيّ في كيان وطنيّ واحد يغتذي منه لبنان كثيرًا وينقله من الظلمات إلى النور؟

لم أعرف رجلاً تحتشد في عقله ونفسه ديناميات الفكر والعمل كجبران باسيل. إنه سياسيّ متعب لمن هم حوله، ومن هم حوله يستعذبون التعب لأنهم مدركون أنّه سيؤول إلى راحة ونجاح، ومتعب للخصوم بسبب صدقه مع نفسه وشفافيته مع الغير، ولكونه ظهر رجلاً استثنائيًّا وعلامة فارقة ومميّزة في الحياة السياسيّة اللبنانية والعربيّة. لقد قفز قفزات غير معتادة عند كثيرين قادته ليحمل في عقله قضايا عديدة، تخصّ لبنان وسوريا وفلسطين، يعالجها من موقعه كوزير للخارجية اللبنانية وكرئيس للتيار الوطنيّ الحرّ بأرومته اللبنانيّة وبعده المشرقيّ وانتمائه العربيّ، فتأتي محاكاتها مشبعة بالقيم الأصيلة والوجوديّة الواعية، وإذا ساغ لي الإيغال أكثر فإنّ المحاكاة تتجلّى من إيمانه المسيحيّ العميق وانفتاحه الكبير على كلّ آخر في التوادّ والمحبّة والحرص على موجوديّته بما هو عليه من قيم وإيمان وتراث ومعرفة ورسوخ وبهاء، فتتحول المحاكاة إلى إصرار ثابت وراسخ على بناء مفهوم الشراكة الحرّة والواعية والواعدة بين المسيحية المشرقيّة والإسلام القرآنيّ، وهي شراكة يشاؤها الرجل متينة صلبة وراسخة في أرض كادت أن تتفسّخ بأطروحات حروفيّة يلتهب في بطنها الجحيم ليقذفها أربابها حممًا نارية أحرقت العراق وسوريا وكادت أن تحرق لبنان. فالشراكة عند جبران باسيل ليست عقدًا موقّعًا، بل هي عهد وميثاق. تنطلق الشراكة من الفضاء الواحد إلى المساحة الجامعة المبنيّة على مفاهيم مشتركة تتآلف وتتناضح وتتلاقح وتتشارك في بناء النظام السياسيّ والاجتماعيّ بين المكوّنات المنبسطة والعائشة على هذه الأرض، ليبدو الحقّ المسيحيّ والحقّ الإسلاميّ حقًّا وهمًّا وطنيَّا ومشرقيًّا وعربيًّا واحدًا.

على هذا الأساس كلّ تطاول على جبران من أين صدر، نابع من عدم فهم رؤيته الصريحة بمعانيها السياسيّة-الوجوديّة. ذلك أن المدرسة التي حيا فيها باسيل ولا يزال يحيا ويعمل، لا تخصّ فقط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو المؤسّس لها، بل تخصّ كلّ لبنانيّ واع ونظيف فهم بأنّ المنطق السياسيّ اللبنانيّ يتعثّر أمام استيلاد طائفة لأخرى أو مكوّن لآخر بكلّ المعاني السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة والوظيفيّة. مدرسة ميشال عون في جوهرها تنتسب إلى فكر تآلف على كشفه كل من المطران جورج خضر والأب يواكيم مبارك والأب ميشال حايك والإمام موسى الصدر والدكتور حسن صعب والشيخ صبحي الصالح، وميشال شيحا ورياض الصلح وميزة ميشال عون قبل الرئاسة وأثناءها أنّه أحياها بأسلوبه الراقي وأصرّ على تمتينها كمجموعة أعمدة لبناء دولة حديثة تتسع للجميع ورصدها كبواكير لحصاد وافر وجنى كثير. وميزته أنّه استطاع إعادة المسيحيين إلى جذورهم المشرقيّة بعد طول غربة. هذه المدرسة الفكريّة عينًا غدت نهجًا عونيًّا وفلسفة ميثاقية ولبنانيّة-مشرقيّة أنتجت وثيقة التفاهم بين التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله، وقد أمست مدماكًا لتحالف استراتيجيّ كبير بينهما حمى لبنان بمفهومين ترسّخا لاحقًا وهما القتال الردعيّ في الجنوب وقد أدّى مؤدّاه خلال حرب تموز سنة 2006، والقتال الاستباقيّ في سوريا وعلى الحدود معها حيث ساهم قدر الإمكان من تخفيف انسياب القوى الإرهابيّة إلى الداخل اللبنانيّ والحدّ من إجرامها وإرهابها. وقد أمّنت بدورها تفاهمًا مع تيار المستقبل وبالتحديد مع سعد الحريري، أدّى إلى انبثاق هذا العهد بعد ظلام كثيف ودامس وفراغ دستوريّ خطير، كان حزب الله داعمًا لهذا الانبثاق منذ البدء بإصراره على ترشيح ميشال عون وإيصاله إلى سدّة الرئاسة.

هذه المدرسة بروحيتها الجامعة، يتمّ رشقها وهتكها وليس جبران باسيل المجسّد لها في الداخل والخارج. التطاول على جبران تطاول على تلك الروحية الصافية والنقية، وتطاول على الميثاق بعينه. لقد عاب بعضهم عليه أنّه حين ذهب إلى الجنوب أطلق عبارات تمسّ العيش المشترك، وفي المقابل سمعه مسيحيو الرميش يقول بأنّه لولا بسالة المقاومة لما ظلّ الصليب مرفوعًا على تلّة من تلال الرميش، وأصدر رئيس بلديتها بيانًا عاتب فيه الوزير باسيل عتابًا سياسيًّا واضحًا، سمعه أبناء جديدة مرجعيون يتكلّم على التنوّع السياسيّ، والعيش بين المسيحيين والمسلمين، ويذكّر بالبعد الوطنيّ والفلسفة الميثاقية المنطلقة من عمق التنوّع، معتبرًا بأنّ التنوّع هو الوجه المكمّل للمقاومة بوجه إسرائيل ومؤكّدًا على بعدها الكبير في مواجهتها لكون إسرائيل تخشاه فأين أخطأ؟ سمعه القوم هناك يتكلّم على اللبنانيين الموجودين في إسرائيل واستعادتهم إلى الداخل، هل من أحد سمعه يرحّب بدخول الخونة إلى الداخل اللبنانيّ، وللأمانة، جبران باسيل يعتبر بأنّ كل خائن يفترض ان يحال إلى المحاكمة كائنًا من كان. ماذا فعل جبران لكي يواجه بهذه الشراسة؟ ما فعله جبران أنّه تحرّك بقوّة في شهر تشرين الثاني الماضي من سنة 2017 بعيد استدعاء الرئيس الحريري إلى السعوديّة وزار تسع دول خلال اثنين وسبعين ساعة مجسّدًا رؤية رئيس الجمهورية وعاملاً على استعادة رئيس الحكومة إلى لبنان. ما فعله جبران، أنه رفض الحرب الأمميّة على سوريا وفي سوريا واعتبرها أن هدفها كان إسقاطها وتحطيمها وليس إسقاط النظام فقط، وقد حاول التخفيف كوزير للخارجية من تداعياتها على لبنان والحدّ من خسارتها. ما فعله جبران أنّه فضح نيّة الدول والمجتمع الدوليّ على توطين النازحين السوريين في لبنان بمفهوم الاندماج في المجتمع اللبنانيّ ومفهوم آخر مكمّل له وهو العودة الطوعيّة في حين أنه لا يزال يصرّ مع الرئيس عون على مفهوم العودة الآمنة في حين أنّ بعضهم استغلّ هذه القضيّة لمصالح داخلية نتنة للغاية. ما فعله جبران أنّه وفور قرار رئيس أميركا دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس هبّ كالنسر وخاطب العرب من القاهرة لا كوزير للخارجية اللبنانية بل كمشرقي وعربيّ وكوزير لخارجية فلسطين، وذكّرنا برجال لبنانيين وسوريين كبار من أمثال شارل مالك وفارس الخوري وكميل شمعون وسليمان فرنجيّة، وثبّت دور المسيحيين المشارقة والعرب في حمل قضيّة فلسطين في عقولهم وقلوبهم، وموبّخًا العرب على انقساماتهم وصراعاتهم وتحويل الصراع إلى صراع مذهبيّ (شيعيّ-سنيّ) وعربيّ-فارسيّ، في وقت تبيّن بأنّ الحرب على سوريا لم تكن لإسقاط النظام بل لأسقاط سوريا نفسها كما قال وإسقاط القضية الفلسطينيّة معها، ما فعله جبران باسيل أخيرًا وآخرًا أنّه فور العدوان الثلاثيّ على سوريا رفضه وشجبه من مرجعيون، واستكمله البارحة ببيان لتكتّل التغيير والإصلاح شاجبًا بغضب العدوان.

لكنّ الأمر الأشدّ إيلامًا أن يتم اتهامه بالمشاركة في الهدر الماليّ، لسنوات قليلة كانت وكالة الويكليكس ناشطة في كشف فضلئح السياسيين اللبنانيين الماليّة والسياسيّة، لم توفّر أحدًا. لكن ما لفت الانتباه أنها لم تأت البتة على اسم رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية جبران باسيل. هذا عينًا يدلّ على أنّ الاتهامات الموجهة إليه سياسية بامتياز ككل الاتهامات التي تلفق بين السياسيين. يذكّر هذا كثيرين بالمحامي المصريّ ياسر الحسن الذي استجوب وليد جنبلاط كشاهد في مسألة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث قال جنبلاط بأنّ اتهامه سوريا سياسيّ. هل يستند اتهام بعضهم لجبران باسيل إلى وثائق دامغة وحقائق ثابتة وأدلة راسخة؟ أين هي الوثائق حتى يحاكم الرأي العام المختلس أو المختلسين؟ فمن كان بيته من زجاج لا يمكن له أن يرشق سواه بالحجارة.

جبران باسيل علامة فارقة في حياة لبنان السياسيّة. جبران باسيل لبنانيّ مشرقيّ عروبيّ، مسيحيّ أصيل منفتح على الجميع، ميثاقيّ يؤمن بالشراكة الوطنيّة ويرفض أن تحتكر طائفة قرار طائفة أخرى لأن المبدأ الميثاقيّ والشركويّ يأبى ذلك. جبران باسيل ابن مدرسة ميشال عون. حاولتم استدراجه إلى مجموعة فتن فصمد بوجهها، حركتم بوجهه المياومين ففشلتم حاولتم إفشال مؤتمر المغتربين فسقط سعيكم، وأثبت لكم أنّه الوزير الصعب، العامل والعامد على ضرب الطائفيّة المتلاشية بالطائفية المتوازنة باستعادة حقوق المسيحيين المهدورة، وقيادتها إلى الشراكة الوجودية المتوازنة مع المسلمين ورصفها في سياقها والبلوغ بها إلى دولة المواطنة، وهذا هو سبب وجوهر هجومكم عليه بضراوة وشراسة، فيا سادة اتركوه وشأنه يعمل لوطنه ومن أجل وطنه وبالدارج "حلّوا عنو". وفي النهاية وكما قال المسيح في الكتاب العزيز، الشجرة الكثيرة الثمر ترشق بالحجارة. جبران باسيل وزير ناجح لوطن تائق أن يبيت ويستكين في الضياء.