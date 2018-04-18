افتتاح مؤتمر بعنوان IEEE MenaComm 2018 في جامعة الروح القدس برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

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افتتحت جامعة الروح القدس- الكسليك مؤتمرًا بعنوان IEEE MenaComm 2018، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ممثلًا بوزير الاتصالات جمال الجرّاح، وبالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات – قسم الاتصالات - فرع لبنان (IEEE Communications Society – Lebanon Chapter)، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.

حضر الافتتاح إلى الوزير الجرّاح، وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي، رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، ممثلو القادة العسكريين، مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية البروفسور هيرفيه سابوران، رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع لبنان البروفسور هادي صوايا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور جورج يحشوشي، رئيسة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - فرع الإتصالات في لبنان والرئيسة العامة المشاركة للمؤتمر الدكتورة ساره أبو شقرا، الرئيس العام المشارك للمؤتمر الدكتور جاك ديميرجيان، أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والطلاب، إضافة إلى نخبة من الباحثين والعلماء والخبراء من لبنان والمنطقة ومن مختلف أنحاء العالم المشاركين في أعمال المؤتمر.

الافتتاح

أبو شقرا

افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني، تلته كلمة تقديم للإعلامية ليا فياض، ثم تحدثت رئيسة جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات – قسم الاتصالات - فرع لبنان الدكتورة سارة أبو شقرا لافتةً إلى أنّ "الجمعية هي مؤسسة لا تبغي الربح هدفها تعزيز بيئة إيجابية للتعاون وتغيير عالم التكنولوجيا والابتكار في مجال الاتصالات. إنّ هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وقد نتج عن تعاون بين 6 فروع للجمعية، وهي: لبنان، الفرع المؤسس، إضافة إلى فرع البحرين والأردن والكويت والسعودية وتونس. هذا ويجمع المؤتمر باحثين وأكاديميين واختصاصيين وخبراء ومهندسين من 20 دولة، من ضمنها لبنان، وذلك بهدف تعزيز بناء علاقة وثيقة، ليس من أجل التقدم التقني فحسب، بل من أجل الرؤية الشاملة حول "التكنولوجيا المتطورة في خدمة الإنسانية".

يحشوشي

وألقى نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والرئيس الفخري للمؤتمر الدكتور جورج يحشوشي كلمة أشار فيها إلى أنّ "أكبر تحدٍ يواجهُنا اليوم يتمثّل في ضمان مبدأ المحاسبة والمساءلة وحوكمة جيّدة للواقع الرقمي وتحديد نوع المستقبل الذي نريد في مؤسساتنا ومجتمعاتنا".

ثم شدد على أنّ "التكنولوجيا والتعليم لا يفترقان أبداً. وصحيح أننا كأكاديميين نركّز على التعليم، إلاّ أننا نستند على التكنولوجيا في الأبحاث والتدريس والممارسات اليومية لأنها تساعدنا على تسهيل حياتنا وجعل اتخاذ القرارات أكثر منطقية وعملية التعلم أكثر فعالية. وتقوم رسالتنا في الجامعة على إعداد طلاب مسؤولين اجتماعياً ومتخرجين قادرين على التأقلم مع التغيرات التكنولوجية. من هنا، عمدنا في جامعة الروح القدس إلى بناء نظام تعليمي عام وإطار للبرامج التعليمية يقوم على تمكين الطلاب ومدّهم بالقيم الأخلاقية والإنسانية وتزويدهم بالأدوات والموارد الضرورية التي تتيح لهم أن يطوروا، باستمرار، ذكاءهم العاطفي ومهاراتهم القابلة للتحويل".

الأب حبيقة

من جهته، وألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب البروفسور جورج حبيقة كلمة رحّب فيها "باستضافة هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونياتIEEE ، التي تعد أكبر جمعية مهنية في العالم تُعنى بالتقدّم التكنولوجي وأهم منصة لأساتذتنا وطلابنا. وقد طالت أعمالها مختلف مجالات حياتنا اليومية، إذ نجد إنجازاتها في الهواتف الخليوية وألعاب الفيديو والإنترنت وحتى في الأجهزة الطبية".

وتابع بالقول: "فلنتخيّل سوياً كم سيكون صعباً أن نقضي يومًا واحدًا من دون استخدام مختلف أنواع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا والعلوم. في الواقع، لا يسعنا سوى أن نتأمّل في عظمة التكنولوجيا في حياتنا اليوم ونلمس التطوّر الكبير الذي حقّقه الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات الإلكترونية وتقنيات الـ blockchain، والروبوتات والشبكات وأمن الشبكات الإلكترونية وسواها".

وختاماً، أمل الأب حبيقة أن "يعمل التكنولوجيون والعلماء والمبتكرون على تعزيز التكنولوجيا من خلال قيم الإنسان وكرامته، مستشهداً بنصائح قداسة البابا فرنسيس الذي أسداها خلال مؤتمر TED 2017 في الفاتيكان، قائلاً: " إذا لم يكن بالإمكان منع الفنان من استخدام إبداعه، فلا ينبغي بالتالي منع أولئك الذين يملكون طاقات خاصة لتقدّم العلوم والتكنولوجيا من استخدام مواهبهم التي أعطاها الله إياهم لخدمة الآخرين"، لافتًا إلى أن قداسته يؤمن بأنّ الإنترنت هو "هدية من الله". إلاّ أنّه من جهة أخرى يحذّر بصريح العبارة من الإدمان على الاستهلاك اليومي المتطرّف للبيانات والمعارف الرقميّة، الأمر الذي يقودنا حتما إلى نوع من "التلوّث العقلي" الذي يضرّ بالعلاقات الإنسانية ويمنع الإنسان من تعلّم طرائق العيش بحكمة والتفكير بعمق والحب بسخاء".

الدروع التقديرية

ثم تسلّم الأب حبيقة درعًا تقديريًا من الجمعية. كما تلّقى الوزير الجرّاح درعًا آخرًا من الجمعية كعربون شكر على رعاية الرئيس الحريري للمؤتمر.

الجرّاح

وألقى الوزير الجرّاح كلمة مقتضبة شكر فيها الجمعية على هذا التقدير، وشدد على أهمية قطاع الاتصالات في تطوير اقتصادنا ونموه، وفي دعم التنمية المستدامة، مؤكدًا دعم الرئيس الحريري لكل المبادرات والمؤتمرات التي تخدم وتصب في مصلحة لبنان.

الجلسات

ثم انعقدت جلسات اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر ليومين، حيث يبحث المؤتمرون في العديد من المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات، ومنها: مستقبل الشبكات والتطبيقات والأعمال الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا؛ الأمن والخصوصية؛ المعدات والأنظمة؛ الحوسبة السحابية والمدن الذكية؛ تحديد المواقع والتشوير؛ شبكات الاستشعار اللاسلكية؛ تحليل الأداء والترميز؛ البيانات الكبيرة واستخراج البيانات؛ جودة الخدمة واستخراج الخطأ؛ خدمة الـ 5G وشبكة البرامج المعرّفة...