بالصور - الدكتور فريد البستاني جال في قرى شوفية شارحا برنامجه الانتخابي

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جال المرشح عن المقعد الماروني في لائحة "ضمانة الجبل" في الشوف الدكتور فريد البستاني في البيري، حيث شارك في القداس الالهي في كنيسة مار يوسف، ثم اجتمع مع عدد من الاهالي فحثهم على "البقاء في أراضيهم وزراعتها بثمار يتم تسويقها الى الاسواق الاوروبية، وانشاء برك المياه، واعتماد التعاونيات الزراعية نظرا لما تتمتع بها هذه المنطقة من خصائص زراعية مميزة".

كما تفقد مكتبه في البيري، حيث كان في استقباله رئيس المكتب طوني مسلم. كما زار منزل الناشط في التيار في البلدة مارون عون، وشرح للموجودين برنامجه الانتخابي، خصوصا في ما يتعلق بالعودة التي لن تكتمل الا بالعودة الادارية والاقتصادية، وتحديث البنية التحتية وتأمين فرص العمل للشباب.