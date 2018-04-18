باسيل استقبل وزيرة الخارجية والعدل والثقافة في امارة ليختنشتاين ووفد من رجال الاعمال الروس

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وزيرة الخارجية والعدل والثقافة في امارة ليختنشتاين اوريليا فريك التي قالت بعد اللقاء: "سررت لاجتماعي مع الوزير باسيل رغم انشغالاته في زمن الانتخابات، وشددنا على تقوية العلاقات بين بلدينا وتشاركهما في مسائل هامة في الاطار المتعدد الاطراف. وقد ناقشنا المشروع الذي ندعمه بشأن النازحين والمدارس التي نقدم الدعم لها.

كما عرض الوزير باسيل مع وفد من رجال الاعمال الروس برئاسة الوزير المفوّض لشؤون لبنان في روسيا الكسي ابراموف بحضور وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري العلاقات الإقتصادية بين لبنان وروسيا وكيفية تطويرها.