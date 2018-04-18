د. وليد نجيب الخوري: العماد ميشال عون رفض طلبي...

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شدّد الدكتور وليد نجيب الخوري في إحدى لقاءاته على وجوب معرفة الشعب لدور كل من السلطات البرلمانية قائلا: "دور النوّاب تشريع القوانين مراقبة الحكومة التي تقوم بتنفيذ المشاريع! وفي السنة الأولى للعماد عون كرئيس الجمهورية اللبنانية استطعنا معه، كنوّاب التكتّل، مراقبة أعمال الوزارات كما القرارات السابقة. هذا العهد هو عهد التنفيذ وعهد حصاد كل حقوقكم ومطالبكم!" ومن هنا، صرّح الخوري بضرورة وجود كتلة نيابية وازنة من 25 الى 30 نائباً للإمضاء والرئيس عون على تشريع قوانين تفيد اللبنانيين فضلاً عن امتناعهم عن إقرار ما يضرّ بهم.

هذا ونوّه د. وليد أنه ومع تأسيس التيار الوطني الحرّ منذ بضع سنوات، أراد الإنضمام الى الحزب الذي ينتمي الى خطّه السياسي. إلّا أن رئيس التكتّل آنذاك، أي العماد ميشال عون رفض طلبه لأنه أراده أن يمثّل حالة اسمها "الحالة العونيّة" والتي تشكّل نسبة كبيرة من الناس الذين يحبّون التيّار لشعاراتهم وتطلّعاتهم ويتبعون نهج التكّتل دون الإنتساب إليه... "لم أفهم حينها نظرة الجنرال لكن مع الوقت تبيّن أنه على حقّ بإتّخاذ ذاك القرار فهو إنسان رؤيوي عظيم".

ومن جديد، أكّد الخوري على ثقته بالشعب الجبيلي واختياراته الصائبة دوماً: "هذه فرصتنا الوحيدة... استحقاق وطني كبير بإنتظارنا والموعد 6 أيار..."