باسيل: سيكون هناك نقل مباشر من الاقلام في الخارج الى الوزارة

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اشار وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارة الخارجية حول الية اقتراع المغتربين، الى ان قانون الانتخاب الحالي هو ملك كل اللبنانيين، رغم ان هناك من بذل جهدا اكبر لاقرار انتخاب المغتربين، واوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون هو وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية بتصرف وزارة الداخلية في تطبيق الانتخابات، والداخلية جيرت لنا تنفيذ الانتخابات في الخارج تحت اشرافها.



اضاف باسيل "نحن فتحنا باب التسجيل الالكتروني بحسب القانون وحاولنا تمديد مهلة التسجيل لكنه تمّ رفض ذلك"، واوضح ان "التفاصيل الانتخابية الكاملة بما فيها القوائم جاهزة ويمكن للجميع الاطلاع عليها من وزارتي الداخلية والخارجية وعبر موقعنا الالكتروني، والخارجية بلغت جميع الدول باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولة والامر لم يكن سهلا لكن جميع الاشكالات التي اعترضتنا حلت".



واوضح باسيل ان "الداخلية سلمتنا كل اللوازم الانتخابية منذ الاسبوع الماضي والانتخابات ستحصل في ست دول عربية يوم ٢٧ نيسان وفي ٣٤ دولة اخرى في ٢٩ نيسان". ووجه باسيل النداء لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، كما سيكون هناك نقل مباشر من الاقلام في الخارج الى الوزارة وهو متاح امام الاعلام. اضاف: "هذا الانجاز هو لكل اللبنانيين وسترون ردة الفعل الايجابية الكبيرة في تعزيز ارتباط اللبنانيين ببلدهم ولا احد يستطيع التأثير على المنتشرين، فهل يستطيع اي سفير ان يضغط على منتشر؟ ونتمنى عدم تعكير الانجاز وعدم ادخال الشك الى نفوس المنتشرين حتى يصوتوا بكثافة".