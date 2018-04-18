living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل: سيكون هناك نقل مباشر من الاقلام في الخارج الى الوزارة

18
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اشار وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية نهاد المشنوق في وزارة الخارجية حول الية اقتراع المغتربين، الى ان قانون الانتخاب الحالي هو ملك كل اللبنانيين، رغم ان هناك من بذل جهدا اكبر لاقرار انتخاب المغتربين، واوضح ان المسؤول عن تطبيق القانون هو وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية بتصرف وزارة الداخلية في تطبيق الانتخابات، والداخلية جيرت لنا تنفيذ الانتخابات في الخارج تحت اشرافها.


اضاف باسيل "نحن فتحنا باب التسجيل الالكتروني بحسب القانون وحاولنا تمديد مهلة التسجيل لكنه تمّ رفض ذلك"، واوضح ان "التفاصيل الانتخابية الكاملة بما فيها القوائم جاهزة ويمكن للجميع الاطلاع عليها من وزارتي الداخلية والخارجية وعبر موقعنا الالكتروني، والخارجية بلغت جميع الدول باقتراع المنتشرين بحسب قوانين كل دولة والامر لم يكن سهلا لكن جميع الاشكالات التي اعترضتنا حلت".


واوضح باسيل ان "الداخلية سلمتنا كل اللوازم الانتخابية منذ الاسبوع الماضي والانتخابات ستحصل في ست دول عربية يوم ٢٧ نيسان وفي ٣٤ دولة اخرى في ٢٩ نيسان". ووجه باسيل النداء لأي جهة مراقبة دولية رسمية ترغب بمراقبة العملية الانتخابية في دول الخارج، كما سيكون هناك نقل مباشر من الاقلام في الخارج الى الوزارة وهو متاح امام الاعلام. اضاف: "هذا الانجاز هو لكل اللبنانيين وسترون ردة الفعل الايجابية الكبيرة في تعزيز ارتباط اللبنانيين ببلدهم ولا احد يستطيع التأثير على المنتشرين، فهل يستطيع اي سفير ان يضغط على منتشر؟ ونتمنى عدم تعكير الانجاز وعدم ادخال الشك الى نفوس المنتشرين حتى يصوتوا بكثافة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout