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كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة تشارك في اللقاء الختامي لسلسلة اللقاءات التوعويّة حول قانون الإنتخاب والمشاركة السياسيّة للنساء

18
APRIL
2018
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شاركت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اللقاء الختامي لسلسلة اللقاءات التوعويّة حول قانون الانتخاب والمشاركة السياسيّة للنساء التي نظمتها الهيئة في عدد من المناطق اللبنانية، بالشراكة وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي في الجامعة اللبنانية الأميريكية وهيفوس، وذلك في مجمّع الشياح الثقافي الرياضي، بحضور رئيس بلديّة الشياح السيد إدمون غريوس وعدد من أعضاء المجلس البلدي وفعاليات ونساء المنطقة.
 
استهلّ اللقاء بعرض أغنية "بئيدي" من إعداد معهد الدراسات النسائيّة في الجامعة اللّبنانيّة الأميركيّة، ثمّ كانت كلمة لعون روكز، دعت فيها كلّ نساء لبنان إلى ممارسة حقوقهنّ الطبيعيّة في الاقتراع، وبحريّة كاملة، فيخترن من يرونه مناسباً، لا من تمليه عليهنّ العائلة أو يفرضه الزوج أو الأب أو الأخ أو الإبن. كما أكدت أن هدف المشاركة في هذا اللقاء هو لتعميق المعرفة بقانون الانتخاب، وللإضاءة على الأهميّة التي سوف يمثّلها كلّ صوت يدلي به الناخبون والناخبات.
 
وأضافت "إنّ التفاوت في مشاركة النساء بين المجالات المهنيّة ومراكز صنع القرار السياسي، يظهر الخلل في بنية التمثيل السياسي والوطني في لبنان. إذ أن المؤسسات التي لا تعكس صورة المجتمع الحقيقية في التمثيل، لا يمكن أن يصح عملُها؛ خاصة وأن للمرأة رؤى ومقَاربات وقدرات تختلف بها عن الرجل، ما يجعل مشاركتها قيمة مضافة على مستوى النقاش والحوار والقرار السياسي."
 
وختمت " هدفُنا تغيير الصورة النمطيّة للمرأة وإزالة كلّ أنواع التمييّز ضِدَّها، للوصول إلى مجتمعٍ أفضل وأكثر عدالة، إلى مجتمعٍ يكرّس القيم الإنسانية بشكلٍ مطلق."
 
وبعد كلمة عون روكز، قدّم مندوب الجمعيةّ اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الإنتخابات عدنان ملكي، عرضاً مفصّلاً عن قانون الانتخاب، واختتم اللقاء بكلمة لرئيس بلديّة الشياح السيد إدمون غريوس، نوّه فيها بأهميّة نشاط الهيئة وشددّ على ضرورة ممارسة حقّ التصويت بضمير مطلق بعيداً عن أي ضغوطات أو محسوبيات. 
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