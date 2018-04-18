المشنوق: أبرز بند اصلاحي في القانون الانتخابي هو إنتخاب المغتربين

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شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على أن أبرز بند اصلاحي لا خلاف عليه في قانون الانتخاب، هو إنتخاب المغتربين اللبنانيين في الخارج.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في وزارة الخارجية أن البند الاصلاحي فيه كل الشروط الأمنية والأخلاقية والمعنوية لضمان حصول الانتخاب في الخارج من دون أي ثغرة سواء كان في التصويت او القانون.

وكشف المشنوق: "تمكنا بواسطة الإداريين في الداخلية من أن ننهي 75 بالمئة إلى 80 بالمئة من تطبيقات هذا القانون"

وأردف: "نؤكد ابوة الوزير باسيل لمشروع اقتراع المنتشرين، ونحيي جهود فريقه".