كنعان يتقدم بشكوى مباشرة امام النيابة العامة والمدعي العام يحيلها الى فرع المعلومات للتحقيق

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تقدم النائب ابراهيم كنعان عبر وكيله المحامي بول كنعان بشكوى مباشرة امام النيابة العامة التمييزية ضد مجهول بجرم قدح وذم وتشهير وتشويه سمعة، واختلاق الاخبار الكاذبة، وتوزيع مناشير تسيئ اليه وتتضمن أخبارا كاذبة وتحريضية لأغراض انتخابية، وحرق وتمزيق صوره والتعرض لكرامته عبر اختلاق الاحداث والاخبار الكاذبة بخلفية سياسية تحريضية ولغايات منافية للقانون وغير مشروعة (التضليل)، الجرائم الواقعة تحت طائلة قانون العقوبات لاسيما المواد 385/209 و382/209 و584/209 و402 و196/197 عقوبات.

وطلب كنعان إحالة نسخة عن الادعاء الراهن أمام وزارة الداخلية والبلديات – هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لإجراء المقتضى القانوني.

وقد احال مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الشكوى الى رئيس فرع المعلومات وكلفه اجراء الاحقيق واخباره بالنتيجة.