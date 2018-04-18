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عائد لانجازات اكبر وسأصفق لمن يعمل وارفض كل سلبية وتهشيم.. كنعان من مزرعة يشوع: نبض الناس يتحوّل الى نبض الكذب

18
APRIL
2018
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اسف النائب إبراهيم كنعان لان "نبض الناس يتحول الى نبض الكذب عندما تصبح الحقائق اكاذيب في مناشير ليلية تقلب الابيض الى اسود" وقال "ثقتي كبيرة بالمتنيين الذين رفضوا كل قمع وكل انتهاك للكرامة والارتهان، وسيرفضون اليوم كل تشويه للحقائق، وانا عائد الى البرلمان بثقتهم لانجازات اكبر وسأصفق لكل من ينجز لكنني سأرفض كل من يمارس السلبية والتهشيم".
 
كلام كنعان جاء خلال لقاء نظمته هيئة مزرعة يشوع في التيار الوطني الحرّ وأقيم على مسرح مدرسة مار يوسف لراهبات العائلة المقدسة المارونيات-مزرعة يشوع، في حضور رئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح ورئيس بلدية زكريت اديب مرقص ومخاتير مزرعة يشوع وزكريت وفعايلات.
 
رئيس البلدية
 
و كانت كلمة لرئيس بلدية مزرعة يشوع صليبي الملاح  وصف فيهاالنائب ابراهيم كنعان بالصديق الدائم والاستاذ بالتشريع والقائد في ادارة المال، معتبرا ان البلدة تحظى بالرعاية والعناية التي تستحقها من النائب كنعان الذي لم ينكس بوعوده يوماً، ان على صعيد مطالب الاهالي المحقة او مطالب البلدية، ومؤكدا ان البلدة وفية لمن يضع حجرا في بنيانها.
 
كلمة كنعان
 
ثم تحدّث كنعان معتبراً أن "الانتخابات فرصة لجردة حساب نحدد فيها ما انجزناه وما سنحققه في الفترة المقبلة، وهي ايضا تنافس ديموقراطي وتقييم لمشاريع المنافسين"، مشيراً الى أن " السياسة بالنسبة الينا هي تنافس على المشاريع، وليست انقساما داخل المجتمعين اللبناني والمسيحي، لاسيما انني من عرابي المصالحة المسيحية التي  أنافخور بأنني عملت عليها لأنني مقتنع اننا اقوياء باتحادنا من اجل شراكة وطنية هي مصدر قوة للبنان".
 
وقال "نحن تيار يفخر بتاريخه خارج المؤسسات وداخلها، وأنالم احب ميشال عون في العام 1988 لأكون نائبا في العام 2005، بل لأننا حملنا معه ثورة رافضة لكل غريب ينتهك كرامة لبنان
 
وأكد كنعان أن " على المتنيين احتضان اي عمل جدّي مهما اختلفت الاراء السياسية، لأن اجهاض اي مشروع بمجرد ان طارحه ليس معنا بالسياسة هو حملة سلبية تصيب صاحبها اولا لأنه سيظهر انه عاجز عن الإنجاز، وسياسته قائمة على انتقاد الغير سلبياً فقط"، وقال " اقبل كل نقد ايجابي لاصلاح اي خطأ في حال حصوله، والمسؤولية بالنسبة لي امانة احملها عن المتنيين واللبنانيين، ولا يحق لي التفريط بها ولن افرط بها طالما منحتموني ثقتكم".
 
أضاف كنعان " لا اطلق الوعود اليوم لأنني وعدتكم في العام 2005 قبيل دخولي الندوة البرلمانية، واجتهدت على مدى السنوات الماضية، وفي العام 2018 اضع تجربتي امامكم واتركم لكم الحكم عليها، واؤكد اننا سنستمر معاً لمزيد من تحقيق طموحات المتنيين واللبنانيين".
 
أضاف "انا كنت ضد مطمر برج حمود وانا من رفض توسيعه وأعلنت في حينه ان توسيع المطامر هو توسيع للمقابر، ولا يحق لأحد اتهامي بعكس ذلك لأن الوقائع كفيلة بتكذيبه".
 
اما بالنسبة الى اتهامه بأنه مع خطوط التوتر العالي قال "منذ العام 2005 وأنا اتابع هذه المسألة الى جانب أهلي في المتن، وخضنا معاً أكثر من مواجهة ضد مد الخطوط بالقوة. وحتى عندما ىلت وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر، وانطلاقاً من انني امثّل كل المتنيين بنيابتي عن المتن، كان موقفي الرافص لمد خطوط التوتر العالي في المنصورية من دون الوقوف على هواجس اهالي المنطقة، وسعيت الى حلول عملية بالتنسيق ما بين الوزارة والأهالي، ومن يتهمني بالعكس فليعد الى موقف مطرانية بيروت وليسأل الاهالي ليعرف من اوقف مد الخطوط، ومن شكر المطران بولس مطر ولمن وجّه الأهالي التحية على دوره في إيقاف الخطوط والعمل على حلول تؤمن الكهرباء وتطمئن هواجس الناس".
 
وكان عرض لفيلم وثائقي عن مسيرة كنعان البرلمانية، كما كانت كلمة لمنسق هيئة مزرعة يشوع شاكر وكيم أكد فيها ان الانتخابات النيابية فرصة لتمتين العهد على صعيد لبنان وفي المتن من خلال التصويت للائحة "المتن القوي".
 
 
 
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