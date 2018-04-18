في لقاء حاشد نظمته هيئة التيار الوطني في انطلياس.. بالصور - الوزير الياس بو صعب: ولى زمن التهديد والترهيب الى غير رجعة

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في لقاء حاشد نظمته هيئة انطلياس في التيار الوطني الحر، اكد الوزير الياس بو صعب ان لا مستحيل على طريق الاصلاح ومن حق المواطن ان يحصل على حقوقه دون منة او ترهيب من احد، وتوجه الى الحاضرين بالقول ستشهدون على تحقيق مشاريع انمائية خلال السنتين القادمتين، في الطاقة والمياه والتعليم والطبابة والطرقات.

واضاف بو صعب ان الحلول لكل المشاكل موجودة في اللامركزية ولدى اتحاد البلديات، اما في موضوع النفايات قال ان الحل كان موجودا لكن الاتحاد لم يتجاوب، ولو اتخذت البلديات والاتحاد قرارا كان انتهى الموضوع. وقال سنفرض على البلديات هذا الحل ولن نراعي احدا، والبلديات التي لن تشارك فلاسباب سياسة على حساب المواطنين وسنكشف للمواطن اللبناني اي من البلديات تراعي المصالح السياسية على مصالح المواطن.

واقول لمن يتحدث بمنطق التهديد والترهيب ان هذا زمن ولى ولن نسمح لاحد بان يهدد المواطن لا بإسكان او برخصة او بمياه او كهرباء، فقط لانكم لا تستطيعون تنفيذ وعودكم الكاذبة، تلك الايام ولت الى غير رجعة وغدا هو يوم الحساب. واضاف بو صعب نحن اصحاب وعد صادق وستترجم وعودنا من خلال تقديم الخدمات العامة التي هي حق لكل مواطن. مشيرا الى ان محاربة الفساد ستبدأ بعد الانتخابات وسأكون راس حربة في المشاريع الاصلاحية.