أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 نيسان 2018

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استغربت أوساط سياسية كثرة الإشكالات الأمنية في الدوائر الانتخابية التي يتواجه فيها تيّار «المستقبل» مع لوائح منافسة، خصوصاً في بيروت، على خلاف المناطق الأخرى التي تشهد هدوءاً لافتاً، بالرغم من زخم النشاطات فيها. وعزت الأوساط سبب الإشكالات إلى حدة الخطابات الانتخابية، الأمر الذي طرح علامات تساؤلات عن الأجواء التي ستخيّم على يوم 6 أيّار.



كواليس

تراقب أطراف إقليمية وضع قبرص في ظلّ المتغيّرات الجارية في المنطقة وكيفية تموضعها كطرف يحرص على علاقات طيبة بجوار لم يعُد للغرب و«إسرائيل» اليد العليا فيه، وتعتبر هذه الأطراف أنّ سلوك الحكومة القبرصية تجاه ملف النفط والغاز العالق بين لبنان و«إسرائيل» سيشكّل فرصة لكشف نيات قبرص ومدى قراءتها للمتغيّرات وسعيها لتوجيه رسائل لا تضعها في إطار معسكر لا تستطيع قبرص تحمّل تبعات عداوته، خصوصاً في ظلّ علاقتها السيئة بالجار التركي.

اللواء: أسرار

لغز

حجز وزير سيادي سابق موقعاً له عند أركان السلطة الجديدة، في ضوء دقة تقديراته وحياديته في التحليل..



غمز

يؤخذ على رئيس حزب شاب أنه بالغ في «الشعارات المثالية» التي من شأنها أن تؤثر على حصة حزبه في البرلمان الجديد..

همس

يخشى خبراء أن تؤدي أزمة اللاثقة إلى تأثير سلبي على لوائح مشتركة «لحليفين تاريخيَّين» بحيث أن كل طرف يعمل لوحده؟



الجمهورية: أسرار

مزاج

يحاول أحد المرشحين في كسروان «فتّ الأموال» للفوز في لائحته لكن الذين يعرفون المزاج الكسرواني يقولون إنه سيخسر مهما دفع.

توقعات

تتوقع أوساط سياسية متابعة صدور مرسوم ترقية عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية قبل الإنتخابات النيابية ودخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال.

عودة

لاحظت أوساط سياسية أن الإنتخابات الماضية التي أسقطت مرشح قطب بارز في الجنوب سيعود نجله بقوة هذه المرة بفضل القانون النسبي الجديد.



رصاص

لاحظت أوساط سياسية أن شدّ العصب في بعض المناطق للحصول على حاصل إنتخابي بدأ يأخذ منحى غير عادي من إطلاق رصاص وتكسير محلات وغيرها بين تيارات مختلفة.