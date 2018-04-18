«جيش الإسلام» يسلم أسلحته ويخرج من الضمير

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بدأت أمس الميليشيات المسلحة في مدينة «الضمير» بالقلمون الشرقي بريف دمشق تسليم السلاح الثقيل والمتوسط تنفيذاً لاتفاق تم التوصل إليه مع الدولة السورية برعاية روسية، ينص أيضاً على خروج نحو ألف مسلح إلى شمال البلاد.



وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أمس أن ميليشيا «جيش الإسلام» الموجودة في الضمير بدأت تسليم السلاح الثقيل والمتوسط ضمن تنفيذ بنود الاتفاق الذي أبرمته مع الدولة السورية أول من أمس برعاية روسية.



في الأثناء أعلن قائد ميليشيا «مغاوير الصحراء» محمد أحمد شعبان، أنه تمت تسوية وضعه ومجموعته ووضع نفسه تحت تصرف الجيش العربي السوري.