نازحو بيت جن يعودون اليوم

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بتأخير دام ثلاثة أسابيع، ينجز كل من الدولة السورية والأمن العام اللبناني، اليوم، عملية إعادة جزء من أهالي بلدة بيت جن ومزرعتها الذين كانوا قد نزحوا إلى شبعا بسبب المعارك في الجنوب السوري. نحو 600 نازح سجلوا أسماءهم للعودة الطوعية والاستفادة من المصالحة التي توصلت إليها الدولة السورية بين أهالي بيت جن وأهالي المنطقة المحيطة بها.

وبحسب بيان الأمن العام، فإن الباصات التي خصصها النظام لنقل النازحين ستعبر معبر المصنع الحدودي عند التاسعة من صباح اليوم لتتوجه إلى شبعا وتقلّ النازحين عبر طريق البقاع الغربي ـــ المصنع باتجاه الأراضي السورية.