صحناوي عبر الفايسبوك: عندما تعيش في الغربة يعود بك الحنين الى البلد بكل تفاصيله

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تطرق نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي في حديث بعيد عن السياسة عبر الفايسبوك الى الفترة التي أمضاها بعيداً عن لبنان حيث قال : “ عندما تعيش في الغربة يعود بك الحنين الى البلد بكل تفاصيله ، وفي بلدان الاغتراب يعتمدون كثيرا على النظام وهو الامر الجيد ولكن العلاقات الانسانية ربطها القانون أما في لبنان فنحافظ عليها خصوصا صفات الاخوة والنخوة والمساعدة وأضاف أنه افتقد في تلك الفترة علاقات الصداقة والاصدقاء المقربين ، كما افتقد الى طبيعة لبنان وطقس لبنان.

صحناوي اعتبر أن الشعب اللبناني عظيم لانه صمد بالرغم من كل الحروب والازمات واعاد اعمار بلده مشيراً الى أنه ليس الوحيد الذي يتحلى بالايجابية دائماً، فنحن كشعب لدينا شغف لنقف من جديد بعد كل تجربة مرة. كما أعلن أنه يحب الجبل والبحر ويمارس هواية الغطس كما أنه يمتلك دراجة نارية يقودها من وقت الى آخر .

هذا ووصف صحناوي لبنان بالبلد الاستثنائي والارض الكريمة شارحاً ان اضطراره الى ترك لبنان لفترة علمه اكثر قيمة الكنز الموجود لدينا في هذا البلد.

وشدد على أهمية السياحة الداخلية في لبنان ، فهناك الكثير من المناطق المميزة لاستكشافها كما أكد أن تاريخ لبنان وثقافته من الاعرق في العالم وزيارة المتاحف إن بمبادرة شخصية او عندما تقيم وزارة السياحة يوم المتاحف يعرفنا اكثر على هذا التاريخ .