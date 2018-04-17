living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صحناوي عبر الفايسبوك: عندما تعيش في الغربة يعود بك الحنين الى البلد بكل تفاصيله

17
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تطرق نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي في حديث بعيد عن السياسة عبر الفايسبوك الى الفترة التي أمضاها بعيداً عن لبنان حيث قال : “ عندما تعيش في الغربة يعود بك الحنين الى البلد بكل تفاصيله ، وفي بلدان الاغتراب يعتمدون كثيرا على النظام وهو الامر الجيد ولكن العلاقات الانسانية ربطها القانون أما في لبنان فنحافظ عليها خصوصا صفات الاخوة والنخوة والمساعدة وأضاف أنه افتقد في تلك الفترة علاقات الصداقة والاصدقاء المقربين ، كما افتقد الى طبيعة لبنان وطقس لبنان.
صحناوي اعتبر أن الشعب اللبناني عظيم لانه صمد بالرغم من كل الحروب والازمات واعاد اعمار بلده مشيراً الى أنه ليس الوحيد الذي يتحلى بالايجابية دائماً، فنحن كشعب لدينا شغف لنقف من جديد بعد كل تجربة مرة. كما أعلن أنه يحب الجبل والبحر ويمارس هواية الغطس كما أنه يمتلك دراجة نارية يقودها من وقت الى آخر .
هذا ووصف صحناوي لبنان بالبلد الاستثنائي والارض الكريمة شارحاً ان اضطراره الى ترك لبنان لفترة علمه اكثر قيمة الكنز الموجود لدينا في هذا البلد.
وشدد على أهمية السياحة الداخلية في لبنان ، فهناك الكثير من المناطق المميزة لاستكشافها كما أكد أن تاريخ لبنان وثقافته من الاعرق في العالم وزيارة المتاحف إن بمبادرة شخصية او عندما تقيم وزارة السياحة يوم المتاحف يعرفنا اكثر على هذا التاريخ .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout