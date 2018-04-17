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ذهبت عند فلكي لبناني لمعالجة ابنها.. فحصل ما لم يكن بالحسبان!

17
APRIL
2018
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خاص "رادار سكوب":

خضعت إحدى الشخصيات التي تعمل في مجال التوقعات والتبصير والعلاجات الروحانية، وكانت تظهر على بعض الشاشات المحلية سابقاً، للتحقيق أمام القضاء المختص في جبل لبنان، بتهمة "محاولة خطف إمرأة والإعتداء عليها جنسياً".

وبحسب تفاصيل الواقعة التي حصل عليها موقع "رادار سكوب"، فإن "ندى" (اسم مستعار) كانت تشاهد ذلك الشخص وهو يتحدث عن "خوارقه" في معالجة الحالات الممسوسة والحالات النفسية. وبما ان طفلها يعاني من حالة نفسية محددة، قررت أخذه الى ذلك الرجل المشهور بالتوقعات بغية معالجته.

ولكن، بحسب إفادة الوالدة في التحقيقات، أقدم الرجل على التحرش بها، محاولاً خطفها وإبتزازها جنسياً إلا انها استطاعت الهرب منه. وتحسباً لأي تماد في أفعاله وخوفاً على حياتها وحياة طفلها تقدمت بإدعاء امام السلطات المختصة متخذة صفة الإدعاء الشخصي.

تولت القوى الامنية التحقيق بالحادث وتمكنت من توقيف تلك "الشخصية" وإحالتها امام القضاء المختص. فكانت المفاجأة بإدعاء الرجل انه كان متزوجاً من الضحية "ندى" بموجب عقد شرعي ابرزه امام المحكمة. ليتبيّن أن العقد مزوراً بحسب إفادة خبراء متخصصين.

ووفق معلومات "رادار سكوب" فإن "ندى" أسقطت حقها الشخصي لظروف خاصة ما أدى إلى منع المحاكمة عنه.

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