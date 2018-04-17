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الاغتراب ينتظر محطتي 27 و29 نيسان ووزارتا الخارجية والداخلية تعملان كخليةِ نحلٍ

17
APRIL
2018
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هكذا تبدو مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية هذه الايام، عمل متواصل حتى ساعات الفجر حتى ان بعض الموظفين يبيتون الليل هنا، والهدف : انجاز كل التحضيرات لاقتراع المغتربين.

نجحت وزارة الخارجية بتحقيق انجاز باقتراع المغتربين في بلدان الاغتراب للمرة الاولى بتاريخ لبنان، وكذلك نجحت الداخلية التي تمكنت وبظرف 3 اشهر من تاريخ اقرار الاعتمادات اللازمة في 23 /1/2018 من انجاز الكثير وبوقت قليل :

في هذا الصندوق كل شيء حاضر لعملية الاقتراع في الخارج والتي ستتم في 40 دولة 

حول العالم وفي 232 صندوقا انتخابيا،محددة في 27 نيسان للدول العربية و29 للاجنبية:

"رغم كل ما يقال، مستحيل ان تشوب عملية اقتراع المغتربين اي عملية غش او تزوير الا اذا وقعت الطائرة لا سمح الله، تقول مصادر رفيعة في الداخلية لل او تي في.

اما تفاصيل العملية برمتها فسيفصلها غدا وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي يشاركه فيه بحسب معلومات ال او تي في وزير الداخلية نهاد المشنوق.

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