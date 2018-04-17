الى الجنوب ، دائرة صور- قرى صيدا مقبلة هذه المرة على معركة

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دائرة الجنوب الثانية، أكثر الدوائر اثارة للجدل بعدما قسم قانون الانتخاب صيدا وقراها. فضم مدينة صيدا لجزين وقرى صيدا المعروفة بالزهراني الى صور.



تقسيم القرى عن مدينتها اثار استياء اهلها كثيرا. فهم طالما طالبوا ان يتمثلوا في مجلس النواب وان يكون لصوتهم ثقل انتخابي، سيما في القرى المسيحية الممتدة من صيدا الى جزين والمعروفة بقرى شرق صيدا.



الدائرة الثانية مقاعدُها سبعة. اربعة مقاعد شيعية في صور. مقعدان شيعيان ومقعد كاثوليكي في قرى صيدا.



هي الدائرة الوحيدة التي تتنافس فيها لائحتان فقط. اللائحة التقليدية وهي الامل والوفاء اي تحالف حركة امل وحزب الله.



ولائحة مقابلة نجحت في توحيد قوى المعارضة في المنطقة حملت اسم معا نحو التغيير.



يبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة 304217 ناخب.



بلغت نسبة الاقتراع عام 2009 51 بالمئة. اي قد يصل عدد المقترعين الى 155 الفا ويرتفع الى 170 الفا.



يتراوح الحاصل الانتخابي ما بين 22 الف و24 الف صوت.



يتوزع الناخبون بحسب طوائفهم.



248 الف شيعي



20463 روم كاثوليك وهم بغالبيتهم في قرى شرق صيدا.



18616 سنة



13678 موارنة



و3571 مسيحي مختلف.



تبدو هذه الارقام مطمئنة جدا للائحة المعارضة التي تقول انها تنافس بجدية اكان في صور او في قرى صيدا.



وان كانت هذه اللائحة تضم شخصيات مستقلة بالاضافة الى الحزب الشيوعي، الا ان الدكتور وسام الحاج حظي بدعم التيار الوطني الحر الذي يعبر انصاره عن ذلك في مواكب سيارة على طول القرى في المنطقة التي تشهد توترا انتخابيا تمثل في تمزيق صور للحاج الذي ينافس النائب الحالي ميشال موسى على المقعد الكاثوليكي.



لم يقتصر تمزيق الصور على قرى صيدا، بعدما شهدت صور ايضا تمزيقا لصور مرشحي لائحة المعارضة.



في جولة على الماكينات الانتخابية في المنطقة، تعذر علينا اللقاء بحزب الله وحركة امل لشدة انشغالاتهم كما قالوا. الناطق الاعلامي باسم لائحة معا نحو التغيير حسان الزين يعبر عن تفاؤل لاحداث خرق في المشهد.