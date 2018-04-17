بالفيديو: استهدافات ممنهجة .. ولكن هذه المرة لم تسلم الجرة، كاميرات المراقبة بالمرصاد!

A + A -

يوما تلو الاخر تؤكد ممارسات بعض الاطراف السياسية انها لم ترق بعد الى مستوى المنافسة الديمقراطية ولعل استهداف التيار الوطني الحر خير دليل

من الجنوب وتحديدا في الزهراني عبر ازالة صور مرشح التيار وسيم الحاج وصولاً الى الشوف حيث تم الاعتداء على اللوحات الاعلانية للمرشح ماريو عون، الى كسروان حيث تم القاء مناشير تتضمن عبارات جارحة بحق كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والعميد شامل روكز وصولا الى المتن حيث لم يكتف الحاقدون بحرق صور الرئيس عون والنائب ابراهيم كنعان لتصل الامور الى توزيع مناشير بهدف الإساءة الى سمعة كنعان بغية تشويه صورتِه.



تحت جَنح الظلام قرابة عشرة الاف منشور تم توزيعها من خلال رميها عشوائيا من السيارات وعبر توزيعها على المنازل والمحال التجارية في مختلف مناطق المتن تزور الحقائق في عملية ممنهجة عارية من الصحة، وفق المعنيين، تتهم كنعان والتيار بقضايا مكب برج حمود وخط التوتر العالي في المنصورية كما قضية الضرائب.