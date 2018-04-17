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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية يفتتح مؤتمراً دولياً غداً في جبيل ولا صحة للمعلومات التي تروّج عن زيارة له إلى منطقة كسروان

17
APRIL
2018
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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية يفتتح مؤتمراً دولياً غداً في جبيل ولا صحة للمعلومات التي تروّج عن زيارة له إلى منطقة كسروان
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن زيارة ينوي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بها إلى منطقة كسروان غداً.
يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد ان لا صحة لهذه المعلومات، وان فخامته، كما هو معلن ومعروف، سوف يفتتح بعد ظهر غد في مدينة جبيل المؤتمر الدولي حول "المساواة في الديموقراطية" الذي ينظمه المركز الدولي لعلوم الانسان بالشراكة مع جامعة البلمند.
أما بالنسبة إلى منطقة كسروان، فإن فخامة الرئيس يعتبرها منطقة غالية وعزيزة تشرّف بتمثيل أهلها منذ العام 2005 وحتى تاريخ انتخابه رئيساً للجمهورية وزيارتها واجب، مثل كل المناطق اللبنانية، لمعاينة المشاريع الانمائية الكثيرة التي تحققت فيها. أما موعد هذه الزيارة فيقرره فخامة الرئيس وحده وفق ما يراه مناسباً وما تقتضيه المصلحة الوطنية.
إن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يدعو بعض الذين يروجون معلومات مغلوطة ويبنون عليها مواقف ودعوات، إلى عدم إقحام رئاسة الجمهورية في حساباتهم السياسية والانتخابية.

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