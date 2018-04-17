كنعان نقل عن يازجي دعمه المسار الديموقراطي: ليكن التنافس بالمشروع لا بتزوير الحقائق وبادعاء الديموقراطية وتطبيق عكسها

A + A -

زار النائب ابراهيم كنعان البطريرك يوحنا العاشر يازجي في دير مار الياس البطريركي شويا لاكثر من ساعة، وقدم البطريرك للنائب كنعان ايقونة مار الياس.

وقال كنعان عقب اللقاء "تشرفت اليوم بلقاء السيد البطريرك وكانت مناسبة لاستعراض المسائل المطروحة اليوم، من انتخابات نيابية وضرورة استكمال الاستحقاق الديموقراطي لتأمين تجديد السلطة وتداولها، بعدما عانيناه من تمديد كانت له انعكاساته على الثقة بلبنان، وبعدما استعدنا الثقة المالية من خلال اقرار الموازنة العامة، وسيدنا البطريرك يدعم مسار احترام الديموقراطية وتداول السلطة والدستور والقانون في لبنان وبركته في هذا الاطار لها مدلولاتها الكبيرة على صعيد الجديين بتأمين هذه المسيرة بلا غش او تشويه للحقائق".

واكد كنعان ان التواصل سيكون دائما مع غبطة البطريرك نظرا لما يتمتع به من حكمة ودراية على الصعيدين الداخلي والخارجي

وردا على سؤال عن احراق صوره ورمي مناشير ضده قال" اذا لم يكن توزيع المناشبر ضدي، فضد من سيكون؟ وانا آسف للاسلوب المعتمد البعيد عن اخلاقيات المتنيين وليكن التنافس بالمشروع لا بالشتائم وتزوير الحقائق وبادعاء الديموقراطية وتطبيق عكسها".