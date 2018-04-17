بعد انهيار جزء من جسر الكولا.. هذا ما كشفته بلدية بيروت

A + A -

أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بياناً جاء فيه التالي: "توضيحاً لما تداوله بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن انهيار جزء من جسر الكولا، يهم دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن تطمئن المواطنين الكرام، وتوضح للرأي العام أنّه وبتوجيهات من محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قامت الفرق الفنية في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بالكشف الفوري على الجسر، وتبيّن أنّ القطع الإسمنتية التي سقطت من جوانب الجسر سببها اصطدام حاوية إحدى الشاحنات فيها، وتلك القطع هي ألواح تزيينية لا تدخل بالعناصر الإنشائية للجسر، وأن الجسر سليم من الناحية الإنشائية، ولا يوجد أيّ خطر إنشائي عليه أو على السلامة العامة".