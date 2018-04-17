living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل بعد التكتّل: سنصدر كتيّب بأفعالنا ليحاسبنا الناس على أساس إنجازاتنا (بعدسة الزميل جورج فغالي)

17
APRIL
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد إجتماع تكتل "التغيير والاصلاح "موقفنا الثابت بعدم الإعتداء على أي دولة عربية وعدم استعمال أجوائنا الجوية لهذه الغاية". 


وتطرق باسيل إلى موضوع المجلس الدستوري قائلا: "لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات". 


وتمنى باسيل من الحكومة أن تستكمل في المرحلة الأخيرة من عملها الإنجازات التي بدأت بها وأهمها ملف الكهرباء لافتاً إلى أنّّ وزير الطاقة قدّم 13 اقتراحاً ولم يتم الإضاءة إلاّ على بند واحد متعلق باستئجار البواخر. 


وأعلن باسيل أنّ التكتل سيصدر كتيّباً يتضمّن ما قام به نواب ووزراء تكتل "التغيير والاصلاح" ليحاسبنا الناس على انجازاتنا ونتمنى من الآخرين أن يفعلوا المثل عوضاً عن التغني بما فعلوه.  

 


واشار إلى أنّ "الإنتخابات النيابية محطة جديدة في استعادة الشراكة الوطنيّة ولن يثنينا أي شيء وكل مواطن عليه أن يعلم أنه محمي من قبل القانون للتعبير عن رأيه بحرية وكرامة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout