باسيل بعد التكتّل: سنصدر كتيّب بأفعالنا ليحاسبنا الناس على أساس إنجازاتنا (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أكّد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد إجتماع تكتل "التغيير والاصلاح "موقفنا الثابت بعدم الإعتداء على أي دولة عربية وعدم استعمال أجوائنا الجوية لهذه الغاية".









وتطرق باسيل إلى موضوع المجلس الدستوري قائلا: "لا يمكننا إجراء الانتخابات النيابيّة والمجلس الدستوري غير صالح ولا بدّ من تعيين أعضائه قبل الإنتخابات".









وتمنى باسيل من الحكومة أن تستكمل في المرحلة الأخيرة من عملها الإنجازات التي بدأت بها وأهمها ملف الكهرباء لافتاً إلى أنّّ وزير الطاقة قدّم 13 اقتراحاً ولم يتم الإضاءة إلاّ على بند واحد متعلق باستئجار البواخر.









وأعلن باسيل أنّ التكتل سيصدر كتيّباً يتضمّن ما قام به نواب ووزراء تكتل "التغيير والاصلاح" ليحاسبنا الناس على انجازاتنا ونتمنى من الآخرين أن يفعلوا المثل عوضاً عن التغني بما فعلوه.





واشار إلى أنّ "الإنتخابات النيابية محطة جديدة في استعادة الشراكة الوطنيّة ولن يثنينا أي شيء وكل مواطن عليه أن يعلم أنه محمي من قبل القانون للتعبير عن رأيه بحرية وكرامة".