ما جديد قضيّة مقتل الشاب ايف نوفل؟!

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أصدر رئيس محكمة الجنايات في بعبدا القاضي عبد الرحيم حمود، حكما قضى بإنزال عقوبة السجن لعشرين عاما وتخفيفها الى عشرة أعوام، في حق المتهمين الاربعة بقتل المغدور ايف نوفل :ش.ب.خ وش.خ.خ و ج.ش.س و أ.ب.خ و16 عاما على اثنين بجرم التدخل وهما: م.ب.خ وك.ي.خ وذلك لقيامهم بالاشتراك في ما بينهم على قتل المغدور عن سابق تصور وتصميم بأسلحة حربية غير مرخصة سندا الى المادة 549 عقوبات معطوفة على المادة 213 عقوبات والمادة 72 أسلحة.







يشار الى أن نوفل قتل بعد اشكال مع المدعى عليهم في 9 كانون الثاني من العام 2015 على طريق عام كفرذبيان - عيون السيمان، وأصيب صديقه سابا نادر بجروح مختلفة.