ابي رميا لأهالي دملصا وبحديدات: لن نعدكم بنقلة زفت أو بقسط مدرسي بل بدولة تنالون فيها حقوقكم دون منة من أحد

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اكّد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رمياان"التيار الوطني الحر لن يعدكم بنقلة زفت أو بتسديد قسط مدرسي مكسور، ولا بدفع فاتورة استشفاء، بل يعدكم ببناء دولة تنالون فيها حقوقكم دون منة من أحد وتعيشون فيها بكرامة"،مشيرا الى "ان شخصاً واحداً قادر على تحقيق هذا المشروع واستئصال بؤر الفساد والهدر والسرقة هو الرئيس العماد ميشال عون".

ابي رميا في لقاء مع أهالي دملصا وبحديدات أشار الى ان "لائحة "لبنان القوي" في جبيل -كسروان تسعى لحصد أكبرعدد من المقاعد النيابية، بينما يطمح الآخرون لتأمين مقعد واحد ليعتبرونه إنجازاً"، وأضاف: "هدفنا تأمين كتلة نيابية وازنة ينبثق عنها كتلة وزارية لدعم العهد القوي".

وختم ابي رميا لقاءه قائلا :"في 6 أيار سنكتب كتاباً جديداً نقول فيه الحقيقة ونصوّت للائحة لبنان القوي، للجمهورية القويةولعهد الرئيس القوي".