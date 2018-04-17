ميشال سكاف من تربل: لإعادة جدولة الديون الزراعية والأولوية لإيجاد أسواق جديدة لتصريف الإنتاج

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تابع رئيس لائحة "زحلة للكل" والمرشّح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة، ميشال سكاف جولاته الإنتخابية في قرى قضاء زحلة، وفي هذا الإطار عقد لقاءً انتخابياً في بلدة تربل، حيث أقيم له إستقبال حاشد، من قبل أهالي المنطقة.

وأكّد ميشال سكاف إيلاء الأولوية للأمور المعيشية على رأسها القطاع الزراعي، وشدّد على أهميّة تصريف الإنتاج الزراعي وايجاد أسواق جديدة له، وتحديث القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما وطالب سكاف باعادة جدولة الديون الزراعية واطالة امدها لتمكين المزارع من الاستمرار، وأشار إلى انّه يسعى مع مجموعة من المتخصصين الى بلورة مشروع واضح في هذا الاتجاه.