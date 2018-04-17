طقس حار في لبنان.. ولكن الأمطار ستعود في هذا اليوم!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان كتلا كتل هوائية حارة تتجه من مصر نحو تركيا وقبرص والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء ولغاية يوم الجمعة وتسبب بارتفاع درجات الحرارة بخاصة في الداخل والجنوب وفلسطين.

طقس يوم الأربعاء في لبنان والمنطقة:

مشمس قليل الغيوم، حار في المناطق الداخلية يترافق مع انخفاض نسبة الرطوبة.

الحرارة على الساحل: 29 نهاراً و 19 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 24 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع 30 درجة نهاراً و 16 ليلاً

الرياح: شمالية حارة مصدرها تركيا.

الرطوبة بين 25 و 40%

الضغط الجوّي 1017hpa

تنحسر الموجة الحارة عن المنطقة بعد ظهر يوم الجمعة وتتهيأ الأجواء لوصول الأمطار.