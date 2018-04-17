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فصل جديد في الجفاء الحريري - الجنبلاطي

17
APRIL
2018
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للأسبوع الثاني على التوالي، اختار رئيس الحكومة سعد الحريري أن يعبر في الفضاء الانتخابي الجنبلاطي من دون أخذ إذن حليفه السابق وليد جنبلاط. الجفاء في العلاقة بينهما بعد زيارة رئيس الحكومة لحاصبيا وخلوات البياضة والعرقوب من بوابة طلال أرسلان، يستكمله الحريري الخميس بجولة انتخابية، بدءاً من برجا عاصمة إقليم الخروب. أوساط مواكبة للزيارة جزمت بأن تيار المستقبل لم ينسِّق زيارة زعيمه مع الاشتراكيين، لا مركزياً ولا على مستوى إقليم الخروب، على غرار ما حصل في حاصبيا.


واللافت للانتباه أن الحريري يزور إقليم الخروب، في ظل جفاء أصاب أيضاً علاقته بالجماعة الإسلامية التي رفض «المستقبل» التحالف معها انتخابياً. ومن المنتظر أن يرعى الحريري مهرجاناً انتخابياً مركزياً في برجا، ومن ثم ينتقل إلى دارة عمته النائبة بهية الحريري في مجدليون. ومن المقرر أن يبيت ليلته في عاصمة الجنوب، على أن يستكمل لقاءاته في اليوم التالي ويشارك في أداء صلاة الجمعة في جامع بهاء الدين الحريري.

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