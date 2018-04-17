أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 17-04-2018

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البناء

كواليس

توقفت مصادر فرنسية أمام تزامن الإصرار في البيت الأبيض على تكذيب الرئيس الفرنسي حول نية الرئيس الأميركي التراجع عن نيته، سحب قواته قريباً من سورية، وتأكيد النية الأميركية بلقاء ثنائي يجمع الرئيسين الأميركي والفرنسي. وتساءلت عما إذا كانت كذبة الرئيس الفرنسي مميتة لجهة دخولها بلا قصد على خط تعطيل مساعي قمة روسية أميركية تقوم على تعهّد أميركي بالانسحاب من سورية قريباً...

الجمهورية

قال مرجع قضائي إن «المادة المشبوهة» التي أثارت أخيراً جدلاً كبيراً سُرِّبت تسريباً خلال المناقشات في إحدى اللجان.



لاحظت أوساط سياسية أن شدّ العصب في بعض المناطق للحصول على حاصل إنتخابي بدأ يأخذ منحى غير عادي من إطلاق رصاص وتكسير محلات وغيرها بين تيارات مختلفة.

اللواء



همس

عطّل التشويش الدولي قبل الضربة العسكرية الثلاثية الاتصالات الهاتفية واللاسلكية فوق لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة.

غمز

أدّى تدخل جهة حزبية فاعلة إلى تحريك الاتصالات لمعالجة الشغور في مركز مهم مقابل مركز آخر في وزارة سيادية.

همس

إعتبرت أوساط جنبلاطية أن تحالف تيار المستقبل مع الحزب الديموقراطي الإرسلاني الإنتخابي في دائرة مرجعيون، خطوة جديدة بإتجاه الإبتعاد عن التعاون بين بيت الوسط والمختارة!

المستقبل

إن أوساطاً ديبلوماسيةً ساهمت في إنشاء المجموعة الدولية لدعم لبنان تقول إنه من المفيد أن «تواكب خطّة لبنان في مؤتمر بروكسل تصوّره لتأمين عودة النازحين السوريين الى ديارهم، لكي تحظى بدعم الدول المشاركة، فضلاً عن المساعدات المتوقّع تقديمها الى المؤسسات